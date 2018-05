Les Français champions des courses en ligne

Les Français font de plus en plus leurs courses sur internet. Près d'un internaute sur deux (47%) a déjà acheté des produits alimentaires en ligne. L'épicerie arrive en tête des produits les plus achetés sur internet, suivi des boissons, puis des produits laitiers et du frais, pour un panier moyen de 80 euros.

Le drive plébiscité

54% des cyber-acheteurs en alimentaire font leurs courses au moins une fois par mois sur internet. Avec près de 7% des produits de grande consommation achetés en ligne, la France est en tête en Europe, juste devant le Royaume-Uni. En France, l'achat alimentaire sur le web se fait essentiellement à travers le drive. Une invention française qui permet aux consommateurs de venir récupérer en voiture leurs courses commandées sur internet. Ce système représente huit achats en ligne sur dix.

