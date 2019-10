Les chaises hautes des restaurants, nids à bactéries...

Les chaises hautes mises à disposition des bébés et des jeunes enfants dans les restaurants seraient trop peu nettoyées et abriteraient donc de nombreuses bactéries, alerte la BBC.

Comme il est pratique d’avoir à sa disposition une chaise haute lors d’une sortie en famille au restaurant ! Mais gare à leur hygiène douteuse, alerte la BBC qui publie une enquête sur ce sujet.

Accompagné de l’université britannique Keele, le média a prélevé des échantillons sur neuf chaises hautes de plusieurs restaurants de Stoke-on-Trent, une ville du centre de l’Angleterre située entre Birmingham et Manchester. Les restaurants en question étaient des enseignes de chaînes internationales : Burger King, KFC, McDonald’s, Costa, Caffè Nero, Starbucks et les cafétérias des magasins Morrisons, Asda et Tesco.

Des chaises hautes plus sales que les tables

Et les résultats sont peu rassurants. Ils révèlent en effet la présence de bactéries qu’un simple nettoyage aurait permis d’éliminer sans difficulté. Pire, dans la plupart des restaurants, les chaises hautes étaient plus sales que les tables.

Selon le docteur Andrew Morris, de l’université Keele, il s’agit au regard de la quantité de bactéries recueillies sur les chaises hautes, d’un "manquement à un nettoyage assidu".

Des bactéries du tube digestif

Son inquiétude a porté sur la présence de bactéries coliformes, comme Escherichia coli, généralement associées au système digestif. Celles-ci disparaissent en effet avec un simple nettoyage et leur présence montre donc qu’aucun nettoyage n’a été effectué.

Le docteur Morris rassure tout de même en affirmant que les bactéries détectées ne présenteraient pas de risques de problèmes de santé pour les bébés ou les jeunes enfants mais il s’agit bien d’une preuve d’une absence de nettoyage efficace et régulier.

Les chaises hautes ne figurent pas dans les normes d’hygiène

Comment une telle négligence peut être possible ? La Food Standards Agency (FSA), l’agence responsable de la santé publique en ce qui concerne l’alimentation au Royaume-Uni, révèle que si l’hygiène des restaurants doit respecter un code précis, les meubles tels que les chaises hautes ne figurent pas parmi les éléments à inspecter.

En France les normes d’hygiène et de sécurité indiquent que les tables doivent être "maintenues en bon état de propreté permanent" mais aucune mention n’est faite sur les chaises et les chaises hautes.