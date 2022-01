Les boissons sans alcool, une formule qui fait recette

À la manière de les préparer et à leur aspect, on s’y tromperait presque. Mais ces cocktails ne risquent pas de vous enivrer, car ils ne possèdent pas une goutte d’alcool. "C’est plus sain, on peut en boire plus", estime une cliente. Avec peu de sucres et d’additifs, ils se différencient des alcools existants. Comment sont faits ces liquides ? "On va mélanger des plantes et des liquides qu’on va faire macérer dans un premier temps. (…) On a du gin, de la coriandre", détaille Valérie de Sutter, directrice générale de JNPR. La distillation se fait ensuite avec de l’eau.

Un risque caché pour les jeunes

Dans un supermarché, un rayon entier est réservé aux boissons sans alcool. Les ventes croissent régulièrement et le profil des clients est varié. "Ça peut être d’ordre religieux par exemple, ça peut être une volonté de ne plus consommer d’alcool. On retrouve également des femmes enceintes", explique Laurent Duvernay, responsable commercial. Cependant, le goût de ces boissons pourrait amener certains jeunes à finalement consommer de l’alcool à cause de leur goût assez bien imité.

