Le sucre, c'est bon, mais avec modération

Ce sont ses formes les plus connus. En petits cubes autour d'une tasse de café ou en poudre pour relever le goût d'un yaourt. Mais le sucre se cache partout : gâteaux, sirop, soda et plus généralement les produits transformés y compris salé. Il y l'équivalent de trois morceaux de sucre dans une soupe de légumes, deux et demi dans un cheeseburger. Alors que les recommandations nutritionnelles sont de 50 grammes par jour maximum pour une femme et 60 grammes pour un homme, c'est le double qui est consommé.

Dangereuse surconsommation

Les industriels l'ont bien compris. Dans les rayons, la chasse au sucre est lancée. Mais gare aux faux amis, même allégés, certains produits en contiennent. Le sucre n'est pas mauvais en soi. C'est sa surconsommation qui peut être dangereuse pour la santé, favorisant le diabète, l'obésité et même selon certains spécialistes le développement de cellules cancéreuses.

