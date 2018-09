Le port de Dieppe crée un Label rouge pour les plus belles coquilles Saint-Jacques normandes

Il s'agit d'un gage de qualité et de traçabilité qui a pour but de promouvoir la coquille, qui se distingue par sa taille (plus de 11 cm), sa pureté, sa fraîcheur. Elle fait également l'objet de nombreux contrôles.

Le port de Dieppe (Seine-Maritime), un des premiers ports pour la pêche de la coquille Saint-Jacques, s'offre un Label rouge de Normandie pour ses plus belles coquilles, rapporte samedi 29 septembre France Bleu Normandie. Il s'agit d'un gage de qualité et de traçabilité qui a pour but de promouvoir la Saint-Jacques au-delà de la région normande.

Les premières coquilles Label rouge de Normandie seront commercialisées dès cette année. L'objectif est aussi d'"asseoir la reconnaissance de ce produit qui a une réputation, une renommée internationale, mais aussi de distinguer la qualité de la coquille de Normandie par rapport aux autres", soutient Jean-Christophe Lemaire, vice-président du syndicat mixte du port.

Une noix "vraiment meilleure"

Cette coquille de Normandie se distingue par sa taille (plus de 11 cm), sa pureté, sa fraîcheur. Elle fait également l'objet de nombreux contrôles. Les acteurs pêcheurs et mareyeurs ont vite adhéré au projet. "Le consommateur sera prêt à payer plus cher pour avoir une coquille ou une noix de moins de 24 heures, et elle sera vraiment meilleure", défend Eric Desbuis, gérant de la société Salicoque marée, pour qui ce label est un atout majeur face à la concurrence des Anglais.

Pour promouvoir ce nouveau Label rouge de Normandie, la région organise une opération nationale, la Grande Débarque, six jours de fête du 30 octobre au 4 novembre : 70 restaurateurs, hôtels, bistrots y sont associés et proposeront des coquilles de Normandie. Huit grands chefs y participent également et dévoileront leurs recettes. Pour valoriser encore la pêche artisanale de Normandie, les acteurs du port espèrent à terme obtenir également un label européen.