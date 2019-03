Le marché de Rungis fête ses 50 ans avec la plus grande tablée du monde

Le nouveau record, de 401,02 mètres très précisément, a été établi grâce à une table d'un seul tenant, installée à cheval sur deux pavillons de fruits et légumes ainsi que sur la route et le terre-plein qui les séparent.

Près de 2 000 couverts pour 400 mètres de victuailles: le record du monde de la plus grande tablée a été nettement battu, dimanche 17 mars à Rungis, à l'occasion d'un banquet géant organisé pour les 50 ans du marché d'intérêt national.

Le nouveau record, de 401,02 mètres très précisément, a été établi grâce à une table d'un seul tenant, installée à cheval sur deux pavillons de fruits et légumes ainsi que sur la route et le terre-plein qui les séparent. Homologué à l'heure du déjeuner par des responsables du livre Guinness des records, il rend caduc le précédent record de la plus grande table du monde, établi en 2017 sur l'île de la Réunion (322 mètres).

Selon les organisateurs, près de 2 000 personnes ont participé à ce festin, dont de nombreux grossistes de Rungis. Parmi les plats proposés aux convives figuraient de la terrine, de la fesse de porc, de l'époisses (un fromage de Bourgogne) et de la tarte aux pommes.