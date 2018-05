Le livre du chef cuisinier de l'Elysée déclaré meilleur ouvrage de cuisine française au monde

Il a également été nommé personnalité culinaire de l'année.

Une pépite dans les cuisines de l'Elysée. Le chef cuisinier du palais présidentiel, Guillaume Gomez s'est vu récompensé lors des "Gourmands World Cookbook Awards" (en anglais), samedi 26 et dimanche 27 mai à Yantai, en Chine. Son livre Cuisine : leçons en pas à pas, publié aux éditions du Chêne, a été déclaré "meilleur livre de cuisine au monde" dans la catégorie France.

Son ouvrage est arrivé derrière Délicieux, du chef australien Gabriel Gate, et Don't tell me you can't eat French Food, du chef chinois Qingdao. "Toutefois, le prix permet aux trois premiers de chaque catégorie d'utiliser l'appellation 'meilleur livre au monde'", explique le HuffPost.

Personnalité culinaire de l'année

Et ce n'est pas là la seule récompense que ce chef, en poste à l'Elysée depuis plus de 20 ans, a reçu. "On m’a décerné le titre de 'Food Person of the Year'", soit personnalité culinaire de l'année, se réjouit-il sur Facebook.