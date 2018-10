Le chef marseillais Alexandre Mazzia sacré "cuisinier de l'année" par le "Gault&Millau"

Deuxième guide gastronomique après le Michelin, le "Gault&Millau", lancé il y a 46 ans, est tiré à 40 000 exemplaires en France et est présent dans 20 pays.

Chocolat fourré d'anguille fumée biscotte aux fleurs ou framboise-harissa... Alexandre Mazzia, chef marseillais, a été sacré "cuisinier de l'année" en France, a annoncé mercredi 31 octobre le guide Gault&Millau. Le chef s'inspire des produits de la région et de l'Afrique; il est né au Congo et y a grandi.

Le chef de 42 ans, déjà auréolé d'une étoile Michelin, est à la tête de son restaurant AM qui compte 22 couverts dans un quartier résidentiel à Marseille, où il propose des "voyages" déjeuner et dîner à des tarifs allant de 57 à 170 euros sans dévoiler la composition des menus avant le repas. Il succède à Jean Sulpice de l'Auberge du Père Bise à Talloires, près d'Annecy, dans l'est de la France.

Un plat réalisé par le chef marseillais Alexandre Mazzia, le 23 octobre 2018. (CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Sandro Micheli (Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris à Monaco) a été désigné pâtissier de l'année et Tomy Gousset, jeune chef d'origine cambodgienne, en tête de Hugo&Co à Paris, obtient le trophée "bistrot 2019". Maxime Valéry (La Vague d'or à Saint-Tropez) et Baptiste Cavagna (Le Grand restaurant à Paris) sont "sommeliers 2019".