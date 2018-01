VIDEO. Lait infantile contaminé : Le Maire accuse Lactalis d'être "une entreprise défaillante"

Le gouvernement tape du poing sur la table. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a accusé, jeudi 11 décembre, l'entreprise Lactalis d'avoir été "défaillante" dans la gestion du dossier du lait infantile contaminé. "Elle est la seule responsable de la qualité et de la sécurité des produits mis sur le marché", a-t-il rappelé, affirmant que l'Etat avait dû se "substituer" à l'entreprise.

Lors d'une conférence de presse, le ministre a annoncé que "91 établissements ont été identifiés qui détenaient des boîtes de lait infantile qui auraient dû être retirées de la circulation : 30 grandes surfaces, 44 pharmacies, deux crèches, 12 hôpitaux et trois grossistes". Il a promis 2 500 contrôles supplémentaires et convoqué les acteurs de la grande distribution, dans la soirée, "pour faire un point sur la situation et les rappeler à leurs obligations". La direction de Lactalis sera, elle, reçue vendredi.