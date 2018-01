VIDEO. Lactalis à "Cash Investigation" : "Il n'est pas question pour nous de jouer l'opacité"

"Vous nous dites avoir pris toutes les mesures nécessaires pour essayer de nettoyer cette usine [de Craon, en Mayenne], fait le maximum et tout mis en œuvre. On se dit que vous n'avez pas tout mis en œuvre puisque, six mois après, des nourrissons sont contaminés. Vous n'avez pas réussi à stopper cette contamination", dit Elise Lucet au directeur de communication de Lactalis sur le plateau du magazine "Cash Investigation" .

"Nous comprenons toutes les inquiétudes. Tout ce que nous avons fait et tout ce qui est entrepris pour pouvoir expliquer ce sujet sera bien entendu abordé avec les autorités. Et cela l'a été depuis le 1er décembre", répond Michel Nalet.

"Je prends l'engagement d'apporter toute la lumière sur ce qui ce qui a pu se passer"

"Je prends l'engagement, ici devant vous, d'apporter toute la lumière sur ce qui ce qui a pu se passer pour que nos consommateurs, les parents qui ont été inquiets puissent comprendre ce qui s'est passé. Il n'est pas question pour nous de jouer l'opacité ou quoi que ce soit", précise-t-il.

"Si je suis là aujourd'hui ce soir, c'est pour le réaffirmer. C'est très important pour nous mais aussi pour les collaborateurs du site. Plus de 250 d'entre eux sont au chômage technique. C'est majeur de pouvoir donner des explications par rapport à ce qui s'est passé", continue le porte-parole de Lactalis.

"Produits laitiers : où va l'argent du beurre ?", une enquête de Jean-Baptiste Renaud diffusée mardi 16 janvier 2018 sur France 2.