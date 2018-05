Seine-Maritime : des boîtes de lait infantile destinées à être détruites ont été volées

L'Agence régionale de santé de Normandie a publié un communiqué mettant en garde alors que le stock dérobé, mercredi, est possiblement contaminé à la salmonelle et ne doit pas être consommé.

Des boîtes de lait infantile en poudre destinées à être détruites ont été volées, mercredi 9 mai, en Seine-Maritime, rapporte France Bleu Normandie, jeudi. L'Agence régionale de santé (ARS) vient de publier une mise en garde, car le stock dérobé est possiblement contaminé à la salmonelle et ne doit pas être consommé. Il s'agit d'un lot de lait Milumel Premigest 2e âge, selon le communiqué de l'ARS.

Retiré de la vente en décembre

Ce lot possiblement contaminé à la salmonelle a été retiré de la vente en décembre dernier, comme l'ensemble des laits et produits d'alimentation infantile produits à l'usine Lactalis de Craon (Mayenne). Ces boîtes de 900 g Premigest 2e âge de 6 mois à 1 an de marque Lactel Milumel a pour numéro de lot fournisseur le 17c0013780 et le numéro d’article est 110926801.

"Compte-tenu du risque de contamination, l'Agence régionale de santé invite la population à la plus grande vigilance et à vérifier la provenance des lots en sa possession qui doivent être achetés en pharmacie ou en grande distribution uniquement", indique l'ARS de Normandie. À cette heure, l'agence n'a pas précisé le nombre de boîtes dérobées, ni les circonstances de ce vol.