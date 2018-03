Lait infantile contaminé : 50 PV transmis à la justice pour des retards de retrait

L'Etat a épinglé des "grandes et moyennes surfaces" ainsi que des "pharmacies" ayant commercialisé des produits lactés Lactalis après la date de leur retrait du marché.

"Plusieurs centaines de produits qui devaient être retirés étaient en réalité toujours commercialisés", a dénoncé Delphine Gény-Stephann, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Jeudi 15 mars lors de la présentation du bilan 2017 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à Bercy, elle a épinglé des "grandes et moyennes surfaces" ainsi que des "pharmacies" ayant commercialisé des produits lactés Lactalis après la date de leur retrait du marché. L'Etat a transmis à la justice cinquante procès-verbaux d'infraction.

"D'énormes retards ont été mis en évidence dans la gestion du retrait et du rappel de ces produits alors qu'ils présentaient un risque pour la santé", a souligné Delphine Gény-Stephann. Un groupe de travail va bientôt se réunir "dans le cadre du Conseil national de la consommation" pour mieux gérer les opérations de retrait-rappel de produits, a-t-elle souligné. Mais elle n'a donné aucune information sur les modalités envisagées pour y parvenir, notamment en ce qui concerne l'obligation de publication de ces retraits dans les médias locaux et nationaux, ni sur le calendrier envisagé.