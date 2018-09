Lactalis : neuf mois après le début de l'affaire, le groupe est de nouveau autorisé à commercialiser son lait infantile

Dès mardi, le groupe Lactalis peut reprendre la commercialisation de la poudre de lait infantile produite dans son usine de Craon (Mayenne), touchée fin 2017 par une contamination aux salmonelles.

Depuis la fin de l'année 2017, l'usine Lactalis de Craon (Mayenne) était à l'arrêt, après une contamination aux salmonelles. Elle peut désormais reprendre complètement son activité. "Le préfet de la Mayenne, en concertation avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, a autorisé ce jour la reprise de la commercialisation des poudres de lait infantile du site de Craon", a annoncé le ministère de l'Agriculture dans un communiqué, mardi 18 septembre.

Le 4 juillet dernier, le préfet de la Mayenne avait autorisé l'entreprise à reprendre ses activités de séchage et de conditionnement de poudres de lait infantile, sans commercialisation possible de ces produits. "Les services de l'Etat ont, quant à eux, procédé à des inspections inopinées du site de production et du dispositif de contrôle interne mis en place par Lactalis", indique le communiqué du ministère.