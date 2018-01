DIRECT. Regardez la conférence de presse de Bruno Le Maire, après la commercialisation de produits Lactalis interdits à la vente

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LACTALIS

: "Nous avons alerté Lactalis de ces résultats, le 8 décembre, et je leur ai laissé jusqu'à 22 heures pour retirer tous les lots produits par la tour de séchage numéro 1. Faute de réponse satisfaisante, j'ai signé un arrêté [le lendemain]. L'Etat s'est substitué à une entreprise défaillante, la seule responsable."



Bruno Le Maire donne une conférence de presse, dans l'affaire des produits Lactalis retirés du marché pour contamination à la salmonelle. Vous pouvez suivre l'intervention en direct à cette adresse.





: "La responsabilité de l'État a été de demander le rappel de certains produits, chose qui a été faite. Après, le retrait des rayons et la destruction des produits relèvent des commerces, des grandes surfaces. Nous, DGCCRF, on peut aller s'assurer que les produits sont retirés, mais vu le nombre de points de vente concernés, il est évident qu'on n'a pas assez de personnel pour aller contrôler le retrait effectif de tous les produits."



Emmanuel Paillusson, secrétaire général du syndicat Solidaires-CCRF, au sein de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, était invité sur franceinfo. Il est revenu sur le dossier des produits Lactalis.

: Geoffroy Didier, secrétaire général délégué des Républicains (LR), et Clémentine Autain, députée LFI, souhaitent tous deux la création d'une commission d'enquête parlementaire. Plusieurs grands groupes ont reconnu avoir vendu des boîtes de lait infantile qui auraient dû être retirées des rayons.

: Le groupe français Lactalis a été autorisé par la préfecture de Mayenne à avoir recours au chômage partiel pour quatre semaines sur le site de Craon, rapporte France Bleu Mayenne. Sur les 327 salariés de l'usine, 250 sont au chômage partiel et les 77 autres sont affectés à des "travaux de maintenance pour le redémarrage des activités" sur ce site où ont été produits les lots de lait incriminés dans l'affaire de salmonelle.

: "Cela démontre que ceci n'est pas pris avec le sérieux, la rigueur nécessaire. Oui, les directeurs sont responsables aussi des produits qu'ils mettent en commercialisation dans leur magasin, ils ont une responsabilité. Ils doivent assumer cette responsabilité de santé publique. C'est important."



Plusieurs enseignes ont vendu des produits Lactalis potentiellement contaminés à la salmonelle. Jean-Yves Mano, président de l'association de consommateurs CLCV, estime sur franceinfo que tout le monde est responsable au sein de la chaîne.