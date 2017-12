Lait contaminé Lactalis : le père d'un bébé veut porter plainte pour savoir "qui est responsable dans cette affaire"

"On donne du lait empoisonné à notre enfant", déclare mardi 12 décembre sur franceinfo Quentin Guillemain, le père d'un bébé de 2 mois. Son enfant n'a pas été contaminé, mais il veut porter plainte contre Lactalis et son pharmacien. "A un moment donné, il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient trouvées, il faut qu'on explique ce qu'il s'est passé."

En raison d'un risque de contamination par des salmonelles et de plusieurs enfants contaminés, le gouvernement a demandé dimanche à Lactalis de retirer tous ses laits infantiles et exigé des "mesures correctives" avant toute reprise de la production.

"Il y a une colère qui est légitime"

Lactalis "a joué le jeu et s'est engagé pour corriger ses déficits sur le plan de la sécurité sanitaire", a déclaré lundi sur franceinfo Benoît Vallet, directeur général de la santé. "On dit qu'il joue le jeu. Mais quel jeu il joue ? On ne peut pas jouer un jeu avec des enfants, répond Quentin Guillemain. Il y a un certain nombre de personnes responsables et il faut dire qui est responsable dans cette affaire. C'est du lait potentiellement empoisonné et il y a des millions de parents qui potentiellement s'inquiètent d'avoir donné du lait qui n'est pas sain à leurs enfants."

Quentin Guillemain veut savoir ce qu'il s'est "véritablement passé. Depuis février, apparemment, il y a des traces éventuellement de salmonelle dans cette usine. J'aimerais savoir ce qu'on a fait et comment se fait-il qu'on s'en rende compte au mois de décembre. La colère est légitime."

"Depuis hier, on a à peu près 300 parents qui nous ont contactés"

S'il attaque aussi son pharmacien, c'est parce qu'il "ne l'a pas prévenu au moment où il a été informé que les laits en question étaient potentiellement contaminés." Le lait qu'il a acheté ne se vend que sur ordonnance. "Quand vous allez dans une pharmacie et que vous achetez un médicament vendu sur ordonnance, le pharmacien est censé vous prévenir s'il y a un défaut ou quoi que ce soit dont il est informé", explique-t-il.

De nombreux parents ont contacté Quentin Guillemain qui a partagé sa démarche sur Facebook. "On a ouvert une adresse mail : victimeslactalis@gmail.com où un certain nombre de parents nous contactent. Depuis hier, on a à peu près 300 parents qui nous ont contactés." Une action de groupe est envisagée par les parents des enfants, contaminés ou non.