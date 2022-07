La plupart des bouteilles d'eau minérale contiennent des microplastiques, selon une étude d'Agir pour l'environnement

(ARTHUR NICHOLAS ORCHARD / HANS LUCAS / VIA AFP)

La plupart des bouteilles d'eau minérale contiennent des microplastiques, selon une étude de l'association Agir pour l'environnement publiée jeudi 21 juillet. L'association a fait analyser plusieurs bouteilles, de plusieurs marques différentes, par un laboratoire spécialisé.

Parmi les neuf bouteilles d'eau minérale analysées, sept contiennent des microplastiques, d'après les résultats de cette étude. Ce sont des particules de moins de 5 millimètres et les quantités sont souvent faibles mais très variables. Par exemple, une petite bouteille pour enfant de la marque Vittel en contient beaucoup plus que les autres. À l'inverse, il n'y en a pas dans l'eau des bouteilles de marque Volvic.

"Le plastique n'a rien à faire dans l'eau embouteillée"

"La contamination provient de l'emballage, que ce soit de la bouteille, du bouchon ou du capuchon, explique Magali Ringoot, de l'association Agir pour l'environnement. Le plastique n'a rien à faire dans l'eau embouteillée. Les additifs sont soumis au secret industriel donc nous ne savons pas exactement à quel cocktail chimique nous sommes exposés."

En effet, le plastique du bouchon ou de la bouteille peut se fragmenter en micro débris et se répendre dans l'eau. Selon Nathalie Gontard, spécialiste des emballages à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), "le plastique se dégrade inexorablement et il commence à se dégrader avant même que nous ayons commencé à consommer l'eau."