La marque Panzani ordonne le rappel de pâtes au goût "terreux"

Les produits concernés sont des coquillettes cuisson rapide, des tortis cuisson rapide, des serpentinis et des coudes rayés.

Des pâtes alimentaires de la marque française Panzani font l'objet d'une procédure de rappel. "Des risques d'odeur et de goût 'terreux' ont été identifiés", avertit la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur son site, sans préciser si ces produits peuvent affecter la santé des consommateurs.

Les pâtes concernées, qui ont toutes pour date de durabilité minimale le 1er août 2021, sont des coquillettes cuisson rapide, des tortis cuisson rapide, des serpentinis et des coudes rayés. Les numéros de lot sont les suivants : 0108861N, 0208861N, 0208864N, 0108852N, 0208852N, 0108860N et 0208860N. Selon le site de 60 millions de consommateurs, il est recommandé de ne pas consommer ces produits et de les "rapporter au lieu d'achat pour remboursement".