La gastronomie française à l'honneur à Naples

Dans cette école de cuisine de Naples, ce groupe d'éleves se lance dans la préparation du plat qu'ils vont servir ce soir pour le dîner "Goût de France" : une crème avec un flan à la ricotta et à la lavande

L'initiative vise à mettre en valeur l'excellence gastronomique française.

Armando Amoroso, enseignant à l'école hôtelière Duca di Buonvicino en salive d'avance :



« l'arôme de la lavande se marie très bien avec les goûts du fromage »



Pour l'occasion, l'institut français de Naples a organisé un grand banquet. Au menu : des produits tout juste arrivés de France.

Stanislas et Anne Laure sont chefs à Avignon. ils vont présenter les spécialités de leur région. "On a des fruits confits de Apt, des nougats de Montelimar", enumère le chef. Il ne reste plus qu'à déguster… en présence du consul.





« il y a pas un seul restaurant français aujourd'hui a Naples. // Mais je pense que cela va susciter des vocations » explique Laurent Burin des Roziers.



Plus de 3000 restaurants des 5 continents participent à cette initiative, rien qu'en Italie ils sont une quarantaine.