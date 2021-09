La bière artisanale, ticket gagnant des brasseries

Les bières artisanales ont de plus en plus de succès. En quelques années, les brasseurs ont vu leurs recettes augmenter considérablement.

Il n'aura suffi que de quelques années pour que les bières artisanales connaissent un franc succès. Ambrées, épicées, aromatisées... Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. En réalité, c'est surtout l'aspect artisanal qui séduit les clients, à une période où de plus en plus de personnes se donnent le défi de consommer local. "Le plaisir d'aller dans un bar ou dans un restaurant c'est justement de goûter des saveurs qu'on n'a pas à la maison et autant prendre des saveurs de micro-brasseries qu'on ne peut pas forcément goûter chez soi", témoigne une cliente.

2 300 brasseries en France, soit 4 fois plus qu'en 2014

Depuis quelques années, le nombre de brasseries est en constante augmentation. On en compte aujourd'hui 2 300 en France, soit quatre fois plus qu'en 2014. Il y a quelques années, Charlotte Goin travaillait dans l'agroalimentaire et avait décidé de lancer sa propre bière. Aujourd'hui, bien que son entreprise fonctionne, elle préfère s'occuper intégralement de la brasserie, plutôt que d'engager de nouvelles personnes. "C'est un choix de travailler toute seule, pour permettre de brasser. Parce que plus une entreprise est grosse, plus on est dans la gestion et moins on est en contact avec le produit", explique la fabricante, qui élabore elle-même ses recettes.