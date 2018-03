L\'oeuf dans tous ses états : retrouvez les recettes du chef Laurent Solivérès

Recette : mayonnaise moutardée

Préparation : 10 minutes

Ingrédients pour 280 g :

250 g d'huile de pépins de raisin

2 oeufs frais (jaunes)

1 cuillère à soupe de moutarde jaune

2 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès

Sel fin

Poivre blanc



Réalisation :

1 - Clarifiez les oeufs (séparez les jaunes des blancs).

2 - Mettez les jaunes dans une petite calotte à fond étroit de façon que chaque coup de fouet ait un maximum d'efficacité. Ajoutez le sel, le vinaigre et le poivre blanc, puis mélangez.

3 - Incorporez progressivement l'huile en tournant énergiquement la sauce à l'aide d'un petit fouet. Versez l'huile doucement et par petite quantité au début, puis plus rapidement au fur et à mesure que la quantité de sauce mayonnaise augmente.

4 - Serrez-la bien en la fouettant tout en tournant énergiquement.

5 - Vérifiez l'assaisonnement.

6 - Cornez les bords de la calotte, couvrez-la d'un film plastique alimentaire et réservez-la.

Recette : oeufs mimosa grenade

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

8 oeufs

80 g de mayonnaise

5 g de ciboulette

1/4 de grenade

sel fin

poivre du moulin



Réalisation :

1 - Mettez de l'eau à bouillirn déposez-y délicatement les oeufs et laissez-les cuire 10 minutes après la reprise de l'ébullition, puis refroidissez-les dans de l'eau glacée.

2 - Ecalez les oeufs, puis rincez-les sous un filet d'eau froide.

3 - Coupez-les en deux et séparez les blancs des jaunes.

4 - Mélangez la moitié des jaunes, la ciboulette ciselée, le sel et le poivre à la mayonnaise.

5 - Garnissez les blancs avec ce mélange, émiettez le reste des jaunes et disposez les graines de grenade sur le dessus.

Remarque :

Cette recette est également réalisable avec des oeufs de caille pour un apéritif.

Recette : cake chocolat banane

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 35 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

200 g de farine

210 g de sucre glace

9 g de levure chimique

5 oeufs

210 g de beurre fondu chaud

100 g de cacao en poudre

4 bananes bien mûres

le jus d'un citron

1 cuillère à soupe de farine



Réalisation :

1 - Mélangez la farine, le sucre glace et la levure. Ajoutez le beurre fondu encore chaud, puis les oeufs et le cacao.

2 - Coupez les bananes en morceaux, puis immergez-les dans le jus de citron pour éviter l'oxydation.

3 - Egouttez les bananes. Saupoudrez-les de farine afin qu'elles ne tombent pas au fond des cakes. Mélangez-les à l'appareil.

4 - Versez le tout dans les moules beurrés.

5 - Enfournez à 220°C pendant dix minutes, puis continuez la cuisson à 170°C durant 20-25 minutes.

Remarque :

Pour contrôler la cuisson, utilisez la pointe d'un couteau : celle-ci doit rester propre et sèche.



Retrouvez d'autres recettes dans le livre du chef Laurent Solivérès :