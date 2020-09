Jura : le Mont d’Or fait son retour

Après 21 jours d’affinage, le Mont d’Or est de retour sur les étals. "C’est bon à déguster avec des pommes de terre, en boîte chaude, et ça fait un bon petit repas", explique la cliente d’une fromagerie. Seul fromage d’appellation d’origine protégée saisonnier en Franche-Comté, le Mont d’Or n’est vendu qu’entre le 10 septembre et le 10 mai.

Un fromage déjà à la carte des restaurants

"Les premières semaines, on en vend beaucoup parce que les gens l’attendaient, après ça a tendance à un petit peu se calmer (…) et après ça repart dans l’hiver, quand on arrive sur la fin de l’année", affirme Marc Janin, crémier-affineur à Champagnole. Certains restaurateurs n’ont pas attendu que le thermomètre descende pour le mettre à la carte. Les premiers clients semblent séduits.

