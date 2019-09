Instagram en guerre contre les contenus \"détox\"

500 millions d’abonnés Instagram, dont 148 millions fans de Kim Kardashian, reine de la "détox". Une cible d’acheteurs potentiels immense pour cette star de la téléréalité et businesswoman, qui poste à l’envi des contenus sponsorisés pour des produits dits "détox". Kim Kardashian avait d’ailleurs été violemment critiquée l’année dernière pour un message faisant la promotion d’une sucette "coupe-faim" – message qu’elle avait fini par supprimer.

Pour lutter contre la prolifération de ces contenus et protéger les mineurs, Instagram a donc annoncé, le 18 septembre dernier, la mise en place d’une nouvelle régulation. Le réseau social affirme qu’il va désormais restreindre l’accès, voire supprimer les contenus visant à vendre des produits promettant perte de poids, "purification" du corps ou des procédures cosmétiques. Seront concernés tous les posts rémunérés ou incluant un prix. La mesure concerne également Facebook.

Wow that was fast. This Kim Kardashian flat tummy shake post from January is now only accessible if you're logged into Instagram and listed as over-18. pic.twitter.com/67rEv4uqpJ