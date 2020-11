Insolite : avec le santon Didier Raoult, le coronavirus s’invite dans la crèche de Noël

Chaque année, Fabienne Pardi, santonnière dans le Var, produit 1 800 de ces figurines provençales pour Noël. Mais après les Rois mages, Jésus, Marie et Joseph, vous pourrez rajouter Didier dans votre crèche. Car Fabienne Pardi a trouvé une astuce pour doper ses ventes : en créant un santon à l’effigie de Didier Raoult. La figurine de cet infectiologue et défenseur controversé de l'hydroxychloroquine connaît un vrai succès. "Le professeur Raoult s’est imposé à moi parce qu’il est à Marseille, explique l'artisane, et parce que ça reste un personnage qui marque 2020."



Le santon Raoult sauvera t-il Noël ?

Du haut de ses sept centimètres, le santon "Raoult" nécessite 3 heures et demie de travail pour un prix de vente de 35 euros. Cette production très limitée s’est arrachée en seulement quelques jours : "Il y en a qui partent en Corse, aux Etats-Unis, il y en a qui sont partis en Belgique, il y en a quelques-uns qui ont voyagé." Une bonne nouvelle cette année pour cette santonnière car tous les marchés de Noël sont fermés et ses ventes se sont écroulées. Le santon "Raoult" sera donc peut-être un remède pour Fabienne lui permettant de traverser la crise.