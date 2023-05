Inflation : une étude alarme sur l'explosion de la précarité alimentaire

Pas moins de 16% des Français déclarent ne pas manger à leur faim, d'après une étude du Crédoc publiée mercredi 17 mai. Un chiffre qui a doublé depuis 2016. L'inflation, qui touche de plein fouet les chômeurs et les jeunes, accable aussi les actifs, dans une proportion alarmante.

Alors que l'inflation dépasse les 10% sur certains produits alimentaires, 16% des Français déclarent ne pas manger à leur faim, dans une étude menée par le Crédoc et publiée mercredi 17 mai. En moins de six mois, la part de ceux qui se privent de nourriture a augmenté de 4 points. La précarité alimentaire touchait deux fois moins de personnes en 2016. Autre enseignement : lorsqu'ils sont en capacité de manger à leur faim, la moitié des Français confient ne pas avoir accès à tous les aliments qu'ils désirent, et doivent renoncer à la viande, le poisson ou les fruits et légumes.

15% des actifs déclarent ne pas manger à leur faim

Pour s'adapter à la hausse des prix, les Français se tournent vers des produits de premier prix, souvent moins bons pour la santé, et consomment moins de produits frais. "On retrouve, de manière assez classique, des personnes avec des bas revenus, qui sont au chômage, mais aussi, beaucoup, les jeunes, qui ont des budgets contraints. Et puis on a de nouveaux publics, et notamment des actifs. 15% des actifs, des gens qui sont en emploi, déclarent qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim", détaille Sandra Haibian, directrice générale du Crédoc.