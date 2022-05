Inflation : les cantines tentent de limiter les coûts pour les familles

Avec la hausse des prix, les repas dans les cantines scolaires coûtent plus cher pour les communes et leurs prestataires. Afin de ne pas augmenter le prix du repas, elles s'adaptent.

À Chaville (Hauts-de-Seine), le menu de la cantine scolaire a été raccourci. "On peut peut-être faire les économies ailleurs que sur l'alimentaire de nos enfants", témoigne une mère. Les menus présentent moins de choix d'entrées. "Il me semble qu'avoir un repas complet quand on est à l'école, c'est un besoin élémentaire", constate Laëtitia Alary, parent d'élève.

"La quantité de nourriture reste la même"

Ce choix a été fait par la mairie, car son prestataire connaît aussi une hausse des coûts. "Il n'y a plus d'entrée par exemple de temps en temps, il n'y a plus de fromage (…) mais encore une fois, la quantité de nourriture reste la même", assure Stéphane Idoine, directeur général adjoint de l'éducation à la mairie de Chaville (Hauts-de-Seine). Dans le Bas-Rhin, un prestataire n'arrive plus à s'approvisionner en certains produits et doit changer ses recettes pour s'adapter. Certaines mairies alertent déjà : les prix des repas scolaires pourraient augmenter dès la rentrée de septembre.