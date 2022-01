Inflation : le prix des fruits et légumes explose selon une étude

Le coût de la vie est de plus en plus cher. C’est ce qui ressort de l’étude de l'association de défense des consommateurs Familles Rurales. Par exemple, "le prix des fruits et légumes s'est envolé en 2 ans, +9 %", précise le journaliste Michel Perrier, sur le plateau du 12/13 de France 3, vendredi 21 janvier. Cela pèse lourd dans le budget des familles préférant s’en priver pour économiser. Or, les légumes "sont essentiels à la santé". Toujours selon l’étude, "pour une famille de quatre personnes, le budget alimentation, c'est 450€ par mois avec un panier de produits 'premiers prix', et 1 148 euros pour se nourrir uniquement de produits bio", précise le journaliste.



Un cri d’alarme lancé au gouvernement

Face à ce bilan, l'association de défense des consommateurs Familles Rurales demande la mise en place d’un chèque "fruits et légumes" mensuel de 150 euros pour les familles aux revenus les plus modestes afin qu’elles puissent avoir accès à ces produits essentiels. Néanmoins, ceux-ci sont plus accessibles dans des "enseignes hard discount" car "le panier y est 9 % moins cher qu’en hyper et 12 % de moins qu’en supermarché", note Michel Perrier.