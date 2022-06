Inflation : la flambée des prix ne cesse de croître

Les prix ne cessent de monter avec la hausse de l’inflation qui continue de grimper. Le panier du 20H connaît une augmentation de 6,8 % par rapport au mois de juin 2021. Parmi les 30 produits sélectionnés, les denrées alimentaires sont particulièrement concernées. Les pâtes augmentent de 20,5 % par rapport à la même date l’an dernier. La viande et les œufs connaissent une hausse de respectivement 17,3 % et 14,7 %. L’huile est l’un des produits qui a le plus augmenté avec 36,1 % de plus. Le chocolat et la farine sont également fortement impactés.



Une augmentation qui devrait perdurer

Si la hausse est très importante, elle n’est cependant pas terminée. "On table sur des hausses encore de 2 à 3 points d’ici la fin de l’été donc effectivement ces hausses de prix ne sont pas finies. On espère une stabilisation plutôt d’ici la fin de l’année", décrypte Emmanuel Cannes, le responsable du développement commercial de Niesling.