Inflation : est-il encore possible d'acheter du chocolat à prix raisonnable ?

Noir ou praliné, avec le chocolat, il y en a pour tous les goûts. Dans le temple des amateurs de cacao, au Salon du chocolat qui se tient à Paris du 28 octobre au 1er novembre, France Télévisions est allée à la rencontre de gourmets, avec une question : est-il encore possible de trouver du bon chocolat à un prix raisonnable ?

Le succès de la tablette de chocolat

Chez les grands chocolatiers parisiens, l'excellence va jusqu'à 180 euros le kilo. Pour proposer des chocolats à des prix plus abordables, le chocolatier Gilles Cresno a un secret : en fabriquer lui-même le plus possible. Il préfère ainsi produire son praliné plutôt que d'en acheter du tout fait. Le carré de chocolat est un réconfort pour de nombreux Français qui en mangent plus de 7,5 kilos par an et par personne. Le chiffre reste stable, grâce notamment au succès des tablettes de chocolat. Pour une tablette de chocolat, comptez entre 5 et 10 euros. Le prix d'un petit plaisir plus abordable.