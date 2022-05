Huile d’olive : comment bien la choisir ?

Il en existe de tous types, qu’elle soit vierge, vierge extra et de toutes les nationalités, et vous allez sûrement en retrouver dans vos assiettes au cours de l’été : c’est évidemment l’huile d’olive. Très difficiles à choisir, certaines coûtent 4 euros le litre et d’autres 50 euros, pour la même quantité. Si en acheter dans une grande surface coûtera moins cher, il faudra débourser beaucoup plus en allant dans une boutique spécialisée.



L’huile d’olive française est plus chère

Un cahier des charges très rigoureux et une main d’œuvre onéreuse sont les principales raisons du prix des huiles d’olive françaises, mais ce ne sont pas les seules. En France, si la météo est capricieuse, la production va diminuer et l’huile qui découle des olives récoltées va donc voir son prix grimper. Ainsi, 1 % des huiles d’olive mondiales proviennent de France.