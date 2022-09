Hérault : au Grau d'Agde, la criée ouvre ses portes pour faire taire les préjugés

Au Grau d'Agde, dans l'Hérault, se trouve l'unique criée de la Méditerranée ouverte au public en France. L'occasion d'échanger avec les pêcheurs afin de mieux comprendre leur travail, et de mener la vie dure à certains préjugés.

Au Grau d'Agde (Hérault), des pêcheurs rentrent de 15 heures passées en mer. Au moment de trier les poissons, Kevin, Alain et Jean-Marie reçoivent de la visite. Adeline guide les visiteurs dans les coulisses de la criée de la ville. Souvent accusés de vider les mers de leurs ressources, les pêcheurs se prêtent au jeu de cette rencontre. "Si ces gens-là viennent, ils vont nous voir différemment", assure Alain Adell, matelot.



Assister aux enchères

Faire taire les préjugés en informant : tel est l'objectif de ces visites publiques de la criée. "Ils pêchent que la journée, pas les week-ends et les jours fériés, et cette année, que 170 jours", explique Adeline. Sur le quai, c'est un autre monde qui s'ouvre au public. Avant d'arriver dans l'assiette, la marchandise passe par la salle des enchères. Mareyeurs, restaurateurs et poissonniers bataillent pour acheter les poissons au meilleur prix. Les visiteurs assistent à la scène.