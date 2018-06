Hautes-Pyrénées : les food-trucks sillonnent la campagne

Niché aux pieds des montagnes pyrénéennes, à la bordure d'un village d'à peine quelques milliers d'habitants, une remorque aménagée. Un concept venu des États-Unis : un food-truck, un camion-restaurant itinérant. "C'est un petit village, il n'y a pas grand-chose, et les trucs comme ça, ça amène un peu de convivialité, on se retrouve", s'enthousiasme un habitant. Monsieur était cuisinier, madame pâtissière, à tout juste 30 ans, Jérémy Nogues et Aurore Quénard ont décidé de créer "Le Gourmet roulant", un food-truck de campagne aux saveurs régionales.

Des produits régionaux

Au menu du jour, des "cuisses de poulet basquaise", ou du "magret du sud-ouest". Pour ce jeune couple, la journée a commencé quelques heures plus tôt, à quelques kilomètres de là dans la forêt. "On est mieux là qu'au supermarché", plaisante Jérémy. Car c'est ici, en pleine nature, qu'ils puisent l'inspiration pour leurs plats, et c'est sur l'aïl des ours que Jérémy a jeté son dévolu. Il lui suffit de le cueillir. Pour le reste de la recette, direction le maraîcher, puis l'éleveur. Tous leurs produits viennent de la région, la majorité à moins de 30 kilomètres de chez eux. Aurore et Jérémy cuisinent eux-mêmes, et adaptent leur carte en fonction des légumes de la saison.

