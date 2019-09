Haute-Garonne : la banque alimentaire cherche des bénévoles

Comme tous les jours, en début d'après-midi, c'est l'effervescence devant la Banque alimentaire de Toulouse (Haute-Garonne). Des associations venues de trois départements viennent s'y réapprovisionner quotidiennement. La mécanique est bien huilée : une chaîne de solidarité qui ne tient que grâce à l'action des bénévoles.

La Banque alimentaire veut enrôler 30 bénévoles supplémentaires

"On a des gens qui viennent nous aider alors qu'ils travaillent. Donc ils arrivent plus tard dans la journée. On aide comme on peut. S'il n'y a pas de bénévolat, il n'y a pas de Banque alimentaire, et on ne va pas pouvoir aider les personnes", explique Muriel Saudrin, bénévole pour l'association Saint-Vincent-de-Paul et pour la Banque alimentaire. Cette Banque alimentaire distribue 2 700 tonnes de nourriture par an à 90 associations, ce qui permet de nourrir 35 000 bénéficiaires. Face à l'augmentation de la demande, elle cherche 30 bénévoles supplémentaires, avec des profils bien spécifiques.