Haute-Garonne : des visiteurs font le plein de kiwis dans un verger

France 3

C’est un fruit de saison excellent pour la santé : le kiwi. L'Italie, la Nouvelle-Zélande et le Chili en sont les plus grands pays producteurs mais on en trouve aussi dans le sud-ouest de la France.

C’est devenu une tradition. Fin octobre, quand les kiwis sont presque mûrs, un verger invite les visiteurs à les ramasser eux-mêmes pour faire le plein de vitamines avant l’hiver. "On a pris 15kg", déclare un homme. Chaque année, près de 3 000 personnes viennent parfois de loin pour récolter ces fruits à un prix défiant tout concurrence : trois euros le kilo. "J’aime bien avoir des kiwis locaux que je peux garder assez longtemps pour tout l’hiver", affirme une autre.



Un allié pour l’hiver

Contrairement aux idées reçues, le kiwi n’est plus un fruit exotique. Cela fait 50 ans qu’il est cultivé dans le sud-ouest de la France. Malgré le gel et la canicule de cet été, la récolte est excellente. "Sur quatre hectares cette année, on estime à peu près à 50 tonnes (...) donc là, c’est une belle année, on s’attend à avoir une belle récolte", se réjouit Charlotte Fourest, chargée de développement Cocagne Haute-Garonne. Concentré en vitamine C, le kiwi est un allié pour l’hiver. Pour les conserver, il faut les mettre dans une pièce aérée.