Haut-Rhin : rencontre avec Julie Unterreiner, meilleure jeune boulangère de France

Après une semaine de concours, Julie Unterreiner est revenue victorieuse dans sa boulangerie, trophée de meilleure jeune boulangère de France sous le bras. "Je suis super contente, d'autant plus parce que je suis une fille et quand dans la boulangerie ce n'est pas ce qu'il y a le plus", se réjouit-elle. L'adolescente de Reiningue (Haut-Rhin) s'est distinguée face à dix-sept autres concurrents, chacun représentant une région de France.



Les habitants fiers de leur boulangère

Cette victoire vient concrétiser ses deux années d'alternance dans la boulangerie de son village. Son maître d'apprentissage ne peut dissimuler la fierté ressentie à l'encontre de sa protégée, et du travail accompli. "C'est moi qui lui ai appris (...) je suis vraiment fier", déclare-t-il ému. Si Julie Unterreiner a gagné, c'est grâce à ses réalisations qui requièrent une grande méticulosité. Ses créations rencontrent beaucoup de succès et les clients de la boulangerie n'hésitent pas à féliciter la jeune fille pour son prix.