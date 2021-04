Gustave Flaubert : des boulangers normands lui rendent un hommage gourmand

Yvetot, une petite ville de Seine-Maritime, est le théâtre d'une partie de l'intrigue de Madame Bovary, œuvre de Gustave Flaubert. Dans son livre, l'auteur y parle de la foire, d'un médecin, d'un notaire, mais aussi d'un pâtissier de la ville. "Au moment des noces et du banquet de Charles et Emma, on voit une belle pièce-montée qui a été achetée et fabriquée chez un pâtissier yvetotais", raconte Charlotte Masset, présidente de l'association "Yvetot Demain".

Une pièce plus grand public

Cette association a donc lancé le défi aux pâtissiers de la ville de s'en inspirer pour une création. Problème, Flaubert était un peu trop inspiré. "Nous avons essayé de faire un gâteau avec les ingrédients contenus dans la description", explique Pascal Hanin, boulanger à Yvetot. "A la base, c'est une pièce-montée, quelque chose de monumental (...) Les gens ne peuvent pas se balader avec ça dans la rue", détaille un autre boulanger concurrent. Résultat : une création un peu moins ambitieuse, mais plus grand public et surtout vendable toute l'année. Deux siècles après sa naissance, on dévore toujours Gustave Flaubert.