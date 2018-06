Grande distribution : le succès des prix bas

En perte de vitesse, les enseignes de hard discount déploient une nouvelle stratégie et montent en gamme pour séduire de nouveaux clients. Sur le plateau du journal de 13 Heures, Christelle Méral revient sur ces magasins aux tarifs plus bas qu'en grande surface. Elle explique : "Les magasins hard discount pratiquent toujours des prix bas, dans l'alimentaire, ils sont en moyenne 25 % moins chers que dans la grande distribution classique. Le plus souvent, ils proposent une majorité de marques distributeurs."

Les promotions bientôt réglementées

Les supermarchés rivalisent grâce à leurs promotions, mais celles-ci seront bientôt réglementées. La journaliste poursuit : "Les opérations spéciales sont l'arme des supermarchés face à l'avancée du hard discount, des bonnes affaires proposées pendant un temps limité. Le gouvernement veut limiter ces promotions, il sera bientôt interdit de proposer 1 produit offert pour 1 acheté, ce sera désormais pour 2 produits achetés. On assiste également au succès croissant des déstockeurs qui branlent les invendus et les fins de série. La chaine "Action" a ouvert 350 magasins en seulement 5 ans, des grands bazars où l'on trouve des produits du quotidien à prix cassé. En France, il y a désormais 3 000 magasins de déstockage en France."

