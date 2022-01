Grande distribution : des caisses plus lentes pour discuter avec les clients

Dans la grande distribution, on ne compte plus les emplois de caissières supprimés depuis dix ans, remplacés par des caisses automatiques. Des "bla bla caisses" ont récemment été créées pour permettre de retisser du lien avec le consommateur.

Parler, partager un moment. À cette caisse, on prend le temps de faire ses courses. Objectif : réhumaniser le supermarché, qui est parfois la seule sortie de la journée pour certains clients. Des caisses plus lentes, un concept arrivé des Pays-Bas, et testé dans plusieurs enseignes. À l’heure de l’automatisation et du sans contact, cette démarche à contre-pied redonne aussi du sens au travail des hôtesses de caisse. "Ça donne un peu plus d’humanité dans les relations avec les autres", estime un client.

90 % des hypermarchés équipés de caisses automatiques

Marie-Christine Niochaut, volontaire, a déjà ses habitués. "Juste un petit peu discuter, ça ne veut pas dire qu’on perd du potentiel au niveau des gens ou des recettes", déclare-t-elle. Des salariés pour encaisser, alors que 90 % des hypermarchés sont équipés de caisses automatiques. La profession d’hôtesse est menacée, elles seraient un peu plus de 165 000 actuellement, un chiffre en baisse de 5 % sur dix ans. La grande distribution espère répondre aux réticences de certains.