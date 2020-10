Gastronomie : les Français font toujours honneur aux confiseries

Les confiseries d’antan plaisent-elles toujours autant aux Français ? Même si ces derniers tendent à consommer moins de sucre dans leur vie quotidienne, les petites douceurs sucrées ont toujours la côte, note la journaliste France Télévisions Chloé Tixier, sur le plateau du 13 Heures, vendredi 16 octobre. Les ventes de nougats et de fruits confits ont ainsi augmenté de 4,8% en 2018.

Les marrons glacés font des heureux

Mais ces mets restent toutefois loin derrière les bonbons et les chewing-gums puisqu’ils ne représentent que 2% des ventes totales de confiseries. En outre, les marrons glacés ont toujours les faveurs des tables à Noël. Et le cru 2020 de châtaignes s’annonce sous de bons auspices, "le meilleur de ces six dernières années". "Les marrons sont d’abord immergés dans l’eau pendant huit jours puis il faut les envelopper dans un voile de tuile, les cuire et faire le glaçage", énumère la journaliste.

