Gastronomie : les desserts préférés des Français

Anthony Jolly sur le plateau de France 2, nous apprend qu'un ingrédient revient très souvent dans nos desserts préférés : le chocolat. Et le fondant au chocolat est le dessert préféré de 26% des Français. "Il y a trois ans, ce dessert a détrôné la mousse au chocolat qui est désormais en deuxième position. Puis vient le tiramisu. Et lorsque l'on va au restaurant, le dessert que l'on prend le plus souvent est la crème brûlée", note Anthony Jolly.

Des desserts caloriques

Malheureusement, "dans pêché-mignon, il y a pêché", rappelle le journaliste. Le fondant au chocolat contient en effet 440 kilos/calories pour 100 grammes. "Considérant qu'un homme a besoin d'environ 2500 kilos/calories par jour, le fondant au chocolat représente près d'un cinquième de ses apports journaliers. Pour une femme, c'est un quart". Ainsi, il est préférable de privilégier la mousse au chocolat ou le tiramisu qui sont moins caloriques. "164 kilos/calories pour 100 grammes de mousse. 240 kcal pour 100 grammes de tiramisu". Pour allier plaisir et nutrition , "il faudrait remplacer le sucre par d’autres substituts comme le sucre de coco ou le sirop d’agave qui ont un indice glycémique plus faible".

