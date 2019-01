Gastronomie : la tendance du rustique chic

Des couleurs et des saveurs presque oubliées qui retrouvent les plus belles vitrines. Le pâté en croûte, star du Moyen Âge, est aujourd'hui de nouveau tendance. C'est ici qu'oeuvre le champion du monde 2012 du pâté en croûte. Depuis deux ans, il rend ses lettres de noblesse à une recette devenue bien fade dans les supermarchés. La tradition, boudée ces dernières années dans nos cuisines, revient dans nos restaurants. Boeuf bourguignon, blanquette de veau, potée au chou, les recettes d'hier font les succès d'aujourd'hui.

Des plats rustiques, douillets, qui réconfortent

Des plats simples qui baignent dans la sauce et mijotent des heures durant dans des cocottes en fonte. Des plats rustiques, douillets, qui réconfortent. Une manière d'accepter la gourmandise sans culpabilité. Ici on ne compte par les calories, on se fait plaisir. La tendance est de revenir à des produits de saison et plus accessibles, mais également plus authentiques. La cuisine de nos grands-mères s'offre une belle cure de jouvence.

Le JT

Les autres sujets du JT