Gastronomie : la meilleure baguette de Paris

Comme tous les ans, le concours de la meilleure baguette de Paris récompense un boulanger parisien. Le gagnant devient alors fournisseur de l'Élysée pendant un an.

"La baguette doit être croustillante, bien entendu, elle doit vraiment chanter quand on la prend. Elle doit avoir une mie grasse et crème", détaille Frédéric Comyn, artisan boulanger, qui a remporté le titre de la meilleure baguette de Paris, vendredi 13 mai. Cela attire les curieux. "Je suis passé pour prendre la meilleure baguette", raconte un homme. "Je me suis dit que j'allais les goûter", ajoute un autre. Les 14 membres du jury ont récompensé cette boulangerie, parmi les 135 baguettes en lice.

"On a fait ce qu'on fait tous les jours"

Taille, poids, goût, cuisson… Tous les critères sont étudiés. Damien Dedun, le boulanger, est déjà deux fois champion d'Europe de boulangerie et lauréat 2021 du meilleur croissant. "On a fait ce qu'on fait tous les jours dans notre magasin. Bien propre, avec les bonnes dimensions, le bon poids", détaille Damien Dedun, chef boulanger. Le vainqueur du titre de la meilleure baguette de Paris fournit le palais de l'Élysée pendant un an.