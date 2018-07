Gastronomie : à la découverte du nougat de Montélimar

Après avoir consacré sa série de l'été aux spécialités gastronomiques qui sentent bon les vacances cette semaine, France 2 conclut avec un dernier épisode sur le nougat de Montélimar (Drôme). Car s'il y a bien un domaine dans lequel la ville excelle, c'est celui de cette pâte onctueuse qui emprisonne amendes et pistaches.

Du miel et un météo adéquate

Tout commence aux portes de Montélimar. Dans la Drôme provençale, c'est dans des champs de lavande que les abeilles travaillent à la production du premier ingrédient du nougat : le miel. C'est lui qui donne tout son goût au nougat. On y incorpore ensuite des blancs en neige pour aérer la pâte et la blanchir. Le mélange est cuit au bain-marie et le temps de cuisson varie chaque jour en fonction de la météo. Le saviez-vous ? C'est l'ancien président de la République, Émile Loubet, originaire de Montélimar, qui en a fait la capitale du nougat. La nationale 7 a seulement pris le relais.

