Gastronomie : à la découverte des mille vertus du gingembre

Le gingembre est né en Chine, où on peut le retrouver sur toutes les tables mêmes étoilées. “Nous, on met de la moutarde sur beaucoup de choses, en Chine, c’est du gingembre que l’on va retrouver. Si vous arrivez à enlever la peau au doigt, c’est du jeune gingembre. Il sera meilleur parce qu’il sera moins piquant, moins fort et va être subtil dans ses goûts", explique Yann Klein, cuisinier à la Maison Lameloise du chef Eric Pras. Cette épice fait partie des plus utilisées au monde en cuisine, donnant du peps aux plats.



Une famille récoltera 100 000 tonnes de gingembre en 2022

Le gingembre vient tout droit des montagnes verdoyantes de Luoping, dans la province du Yunnan (Chine). Le mois de novembre sonne le début de la saison de la récolte de cette plante qui pousse sous terre. “Chaque personne récolte 300 kilos par jour”, confie un paysan. Ici, la famille de Liu Qian le cultive depuis trois générations. Aussitôt déterré, il est mis dans des sacs et par à l’usine, à dos de mulet. En 2022, le kilo se vend environ un euro sur les marchés. Dans cette entreprise familiale, au moins 100 000 tonnes seront récoltées. Il est un produit tonique, aux bienfaits connus des spécialistes chinois.