Gastronomie : à la découverte de Jean-Baptiste Natali, le chef étoilé le moins cher du monde

Jean-Baptiste Natali, installé à Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne), est le chef étoilé le moins cher du monde. Cela fait 19 ans que son restaurant collectionne les étoiles. Son premier menu est affiché à 25 euros, c’est du jamais vu pour les clients. "Nous nous sommes régalés. C’est un rapport qualité-prix très intéressant", confie un client.

Un menu de réveillon pour moins de 20 euros par personne

À trois jours de Noël, la rédaction du 13 Heures a donné un défi au chef Natali : réaliser un menu de réveillon pour moins de 20 euros par personne. En entrée, le chef a préparé une fricassée de chanterelles. Pour le plat, le chef a décidé de cuisiner de l’agneau à la polenta et va directement chercher la viande chez un éleveur. La viande est tapissée d’un pesto de salicornes et de citrons confits. Pour le dessert, le chef a concocté un plat autour de la clémentine accompagnée d’une crème à la vanille et de chocolat blanc.