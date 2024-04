Gaspillage alimentaire : une conserverie solidaire transforme les fruits et légumes perdus

L'association l'Économe récupère les fruits et légumes invendus ou inutilisés pour les transformer en confitures et en conserves.

Dans un jardin public près de Toulon (Var), des oranges parfaitement mûries sont parfois données aux visiteurs, mais sont le plus souvent perdus. "On le laissait tomber et on le transformait en compost", explique Nans Fabre, jardinier au jardin remarquable de Baudouvin. Mais le jardin a décidé de valoriser ses productions. Julie Hermet, de l'association l'Économe a créé une conserverie solidaire, contre le gaspillage alimentaire. Elle récupère aussi les fruits et légumes invendus des marchés.

Une association spécialisée dans les petites quantités

Sitôt collectés, les fruits sont transformés grâce à la conserverie mobile. L'association s'est spécialisée sur les petites quantités qui n'intéressent pas les conserveries industrielles. La confiture est ensuite empotée pour prolonger sa conservation. Une partie des confitures et conserves est commercialisée dans un réseau d'épiceries. Une partie des conserves revient aussi aux producteurs et jardins qui ont fourni les fruits et légumes.