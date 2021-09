Gaspillage alimentaire : pour limiter le gâchis, des entreprises récupèrent et transforment les invendus

Ce mercredi 29 septembre était la journée internationale contre le gaspillage de nourriture. Chaque année en France, dix millions de tonnes de déchets alimentaires terminent dans nos poubelles. Des entreprises proposent alors de récupérer et de transformer leurs invendus.

En quelques minutes, les commerçants d'un marché de Toulon (Var) démontent leurs étalages et laissent derrière eux beaucoup de déchets : des emballages et même des cagettes entières de fruits et légumes parfois encore comestibles. "Sur une semaine, ça se calcule en tonnes", se désole un agent de propreté. En pleine rue, dans les cantines ou à la sortie des supermarchés, des centaines de produits consommables sont envoyés à la benne. En moyenne par heure, 1 141 tonnes de denrées alimentaires sont jetées en France.

Donner une seconde vie aux légumes les moins présentables

Un tiers de ce gaspillage a lieu à la source de la chaîne de production, au milieu des champs. Lors de la récolte des pommes de terre, une famille de producteurs fait un constat amer : 5% de la production est invendable, soit une perte de 900 euros. Alors, pour éviter le gaspillage, deux cuisinières se déplacent, avec leur camion, directement dans les exploitations pour donner une seconde vie aux légumes les moins présentables. "C'est bête de les (des aubergines, NDLR) jeter", reconnaît un maraîcher à la Seyne-sur-Mer (Var). Les deux cuisinières, qui collaborent avec une trentaine d'exploitants, en feront un caviar d'aubergines.