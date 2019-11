Finistère : un service de livraison collaboratif de repas

À l'heure où les cuisines ferment, Christophe Touzé débute sa tournée des restaurants brestois : libanais, indiens, italiens... des cuisines du monde mises en boîte pour ses clients. Sa clientèle n'a pas accès à ces restaurants avec la livraison à domicile, car l'entrepreneur s'adresse aux communes rurales du Nord-Finistère. "J'habite moi-même dans une commune située un peu loin de Brest. On n’a pas beaucoup de possibilités de se restaurer. Il n'y a quasiment rien en livraison à domicile. L'idée a germé comme ça", explique le fondateur de Restau at Home.

Les clients peuvent livrer leurs voisins

En début de soirée, Christophe Touzé installe son camion réfrigéré à Gouesnou, point de passage entre Brest et la côte nord. Un emplacement stratégique pour faciliter la récupération des commandes. Loïc récupère ses plats, et, grâce au concept, il peut également livrer ses voisins, qui ont également passé commande. "C'est un système d'entraide qui se met en place. On a un service nouveau qui arrive dans notre village, c'est bien que tout le monde en profite", conclut Christophe Touzé. Prochaine étape : développer des nouveaux points de collecte autour de Brest.

