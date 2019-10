Finistère : un magasin qui ne vend que des productions locales

Pour aller dans le sens de ce que réclament les agriculteurs, il y a des magasins de producteurs. À chaque ouverture, c'est un franc succès, alors que le modèle n'était pas connu il y a dix ans. À Quimper, dans le Finistère, un magasin de 400 m2 ne vend que des produits locaux, comme des tomates cultivées à 20 km de là. Après un mois d'ouverture, les clients sont déjà conquis. Un bon geste écologique, mais aussi un moyen de promouvoir l'économie de proximité.

Des produits artisanaux de qualité

"C'est un petit peu plus cher, mais on a la qualité aussi. Il faut penser à notre santé", explique une cliente. "Acheter moins pour consommer mieux, moi je suis plus dans cette démarche-là", confie une autre. Le magasin a été mis en place par un ancien électricien passionné de gastronomie, qui a créé le magasin de ses rêves. Des produits artisanaux de qualité, beaucoup de bio, plutôt que des produits bio du bout du monde.

Le JT

Les autres sujets du JT