Fêtes de fin d'année : les fruits exotiques ont la cote

La journaliste de France 2, Françoise Vallet, était ce matin, vendredi 29 décembre, dès l'aube, dans les allées du marché de Rungis. L'occasion de faire le point sur les produits phares de ces fêtes de fin d'année. "Ce qui marche bien au pavillon des fruits et légumes, ce sont les fruits exotiques : l'ananas pain de sucre du Bénin, la mangue du Pérou très présente sur les tables festives ou encore le produit rare cette année, les litchis de La Réunion", détaille la journaliste.

Les clémentines, une valeur sûre

Des litchis qui ont connu une pénurie sur l'île de La Réunion à cause d'une maladie et de la météo. Résultat : "Il y a très peu de litchis. Le prix a augmenté de 45%. Alors on compense avec des litchis d'Afrique-du-Sud, qui sont bons également", poursuit Françoise Vallet. Avant d'ajouter que la clémentine Corse a toujours la cote sur les tables de réveillon.

