Fermeture de l'usine Buitoni de Caudry : "C'est un drame social qui se joue", se désole le maire de la commune

Nestlé a annoncé jeudi la fermeture de l'usine Buitoni du site de Caudry (Nord). Elle avait été mise en cause dans l'affaire des pizzas contaminées.

"C'est un drame social qui se joue en ce moment chez nous", se désole sur franceinfo Frédéric Bricout, maire de Caudry, après l'annonce jeudi 30 mars par le groupe Nestlé de la fermeture définitive de son usine Buitoni dans cette commune du Nord, un an après l'affaire des pizzas surgelées contaminées. Cent-trente salariés sont menacés sur ce site, et "des centaines de familles vont donc être touchées [par cette annonce] en pleine crise énergétique et économique".

Le maire de Caudry met directement en cause Nestlé qu'il accuse de "ne pas avoir respecté ses salariés ni assumé ses fautes". Il fait ici référence au scandale sanitaire des pizzas Fraîch'Up, accusées d'avoir provoqué la mort de deux enfants et la contamination de dizaines de personnes à la bactérie Escherichia coli. "La confiance est rompue" avec le groupe, ajoute Frédéric Bricout.

Le maire met désormais tous espoirs dans la recherche "d'un repreneur sérieux". Frédéric Bricout précise par ailleurs avoir "quelques pistes" à ce sujet, sans donner plus d'indications. Il demande à l'État d'accompagner les salariés, les collectivités locales mais aussi "le futur repreneur pour que tout se passe pour le mieux".